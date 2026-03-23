Caso Loan: “Dios quiera que en el juicio alguien se quiebre y brinde algún dato importante”

Dijo que la organización cuenta con un registro de más de 100 chicos perdidos, muchos de ellos extraviados hace más de 20 años.

Llobet expresó que gracias a los avisos nacionales de Alerta Sofía se logró la rápida recuperación de los pequeños, como el caso de Esmeralda en Cosquín (provincia de Córdoba) y el de una beba en Tartagal (provincia de Salta) hace algunos años.

Sostuvo que la mayoría de los casos de adolescentes se trata de huidas del hogar por conflictos familiares, violencia o grooming. “Y en el caso de niños pequeños hay un conflicto claro entre los padres”, expresó.

Llobet agregó que no se puede descartar la existencia de organizaciones criminales internacionales detrás de muchos de los secuestros que aún no fueron resueltos.

Quienes necesiten difusión de una desaparición de niños o adolescentes o tengan datos certeros sobre alguno de los casos, comunicarse con el teléfono 011 41573101.

Finalmente, LLobet se refirió al caso Loan y al juicio pronto a iniciar por su desaparición.

“Dios quiera que en juicio alguien se quiebre y brinde algún dato importante”, manifestó Llobet sobre el caso que lleva abierto dos años sin avances importantes.