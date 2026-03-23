Martín Teruel: “Salta no logra bajar las tasas de suicidios”

El tema volvió a ocupar los titulares de los principales medios de comunicación de Salta a raíz de haberse registrado 5 casos en menos de 24 horas este fin de semana.

“En Salta, la situación es muy grave y sigue la tendencia mundial que dice la Organización Mundial de la Salud”, sostuvo el funcionario.

Además solicitó a toda la comunidad compuesta por la familia, colegios, escuelas, clubes, grupos de amigos, vecinos a estar atentos a diversas señales de la posibilidad de que una persona se encuentre con ideas suicidas.

Si observamos que dejan de realizar actividades que antes les resultaban placenteras, si se aíslan, si comienzan a regalar bienes materiales preciados o, tienen problemas con el descanso, entre otras señales.

“Debemos ser empáticos y preguntar cómo están? u ofrecer ayuda porque muchos no pueden verbalizar lo que sienten”, dijo Teruel.

Comentó además que la totalidad de las personas que cometieron suicidios en Salta no habían realizado consultas con profesionales de la salud.

Además agregó que los eventos no están focalizados en una franja de edad ni en una clase social.

El funcionario dijo que en los dos últimos años, el Gobierno de la provincia incorporó 40 profesionales de la salud mental, distribuidos en diversos Centros de Salud y Hospitales.

“Aún nos falta cubrir varios puestos en Centros y Hospitales, donde estamos dando atención con el sistema de salud mental online”, dijo Teruel.

Las líneas de ayuda: El sistema de emergencias 9-1-1, al teléfono 421-3387, Centros de Salud y Hospitales más cercanos.