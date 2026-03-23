Crisis en salud mental: En Salta, cinco personas se quitaron la vida en menos de 24 horas
Cuatro casos ocurrieron en Capital y uno en Tartagal, durante la mañana del sábado incluye a personas adultas y dos adolescentes. Los hechos generaron gran preocupación en la comunidad.
Salta Hoy
23 / 03 / 2026
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Las autoridades están investigando las causas detrás de esta ola de suicidios.
Se activaron protocolos de prevención y apoyo psicológico, e instaron a la población a estar atenta a señales de alerta.
La situación llevó a un llamado urgente a la acción para abordar la salud mental.
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