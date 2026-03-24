Un auto impactó contra un poste de luz: Dos mujeres resultaron heridas

Los pedidos de auxilio al Sistema de Emergencias 911 surgieron por el impacto de un Fiat Cronos contra un poste de luz.

El vehículo era conducido por una mujer, quien iba acompañada por otra también mayor de edad.

Según lo manifestado por la conductora, perdió el control del rodado e impactó contra un poste de luz ubicado en la platabanda de la avenida.

Por la violencia del choque se accionó el airbag del lado de la acompañante.

Al lugar llegaron ambulancias, y los médicos diagnosticaron traumatismo facial para la conductora y politraumatismo para la acompañante.

Ambas con heridas de consideración se negaron al traslado a un centro asistencial.

El vehículo permanecía en el lugar, a la espera de ser retirado de la zona.