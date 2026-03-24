Día de la Memoria: “El 72% repudia al terrorismo de Estado”

De esta manera hizo referencia a una encuesta realizada por la UBA sobre la opinión de los ciudadanos acerca de la dictadura militar.

“A nosotros nos da mucha satisfacción saber que nuestras consignas de Verdad, Libertad y Justicia están dentro del cuerpo social”, expresó.

Rivero dijo que se esperan marchas multitudinarias en todo el país.

En los minutos previos al inicio de los actos, se reprodujo la marcha peronista y esto generó una discusión subida de tono entre miembros de los organismos de Derechos Humanos y quienes se identificaron como “justicialistas no intervenidos”.

Elena Rivero, de la asociación de Derechos Humanos “Coca” Gallardo

El vicegobernador Antonio Marocco representó al Gobierno de la provincia en los actos por el Día de la Memoria y expresó en su charla con Radio Salta que “esta fecha debe servir para ver el camino hacia donde queremos ir”.