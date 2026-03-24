Madrugada accidentada en el feriado nacional: Un auto volcó en la Ruta Nacional 9

Un Renault Logan volcó y quedó con las cuatro ruedas hacia arriba en la banquina.

El conductor, un hombre de 40 años que viajaba solo, perdió el control del auto al intentar frenar.

La policía confirmó que el test de alcoholemia dio negativo.

Además, el hombre llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que evitó lesiones mayores.

Fue trasladado al hospital de General Güemes con un diagnóstico inicial de traumatismo, pero se encuentra fuera de peligro.