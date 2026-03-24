Profesora Romero: “Es necesario avanzar y cerrar la grieta”
La profesora de historia, historiadora y columnista de Diario El Tribuno, María Irene Romero, hizo votos para “mirar los hechos ocurridos durante la dictadura militar con capacidad de perdón y sobre todo esperanzas en el futuro”.
Salta Hoy
24 / 03 / 2026
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“Es fundamental que el pueblo argentino no se quede en ese momento que se vivió”, indicó la especialista.
“Lamentablemente algunos personajes insisten en seguir hablando -sobre el golpe militar- y ya deberían dejar que nuestra juventud comience a proyectar un futuro venturoso”, manifestó la docente.
Romero indicó que “escuchar a esos personajes es como volver permanentemente a la década de los 70 y eso es muy tenebroso”.