Profesora Romero: “Es necesario avanzar y cerrar la grieta”

“Es fundamental que el pueblo argentino no se quede en ese momento que se vivió”, indicó la especialista.

“Lamentablemente algunos personajes insisten en seguir hablando -sobre el golpe militar- y ya deberían dejar que nuestra juventud comience a proyectar un futuro venturoso”, manifestó la docente.

Romero indicó que “escuchar a esos personajes es como volver permanentemente a la década de los 70 y eso es muy tenebroso”.