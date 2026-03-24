Rescate de dos animales salvajes

Los animales estaban en domicilios particulares como supuestas mascotas.

Efectivos de la Comisaría 2 de El Dorado intervinieron tras una alerta en redes sociales que advertía sobre la presencia de un ave silvestre en una vivienda en Apolinario Saravia.

A partir de las averiguaciones, el personal logró ubicar el domicilio en barrio El Obraje, donde el tucán fue entregado de manera voluntaria por la familia.

El ejemplar fue puesto a resguardo y, con intervención de Policía Rural y Ambiental, será evaluado para su posterior reinserción en su hábitat natural, garantizando su bienestar.

Por otro lado, efectivos de la Comisaría N° 1 de Embarcación, en conjunto con personal de la Sección Policía Rural y Ambiental y la colaboración de Bomberos Voluntarios, llevaron a cabo el rescate de un oso melero que se encontraba en el interior de un domicilio de la localidad.

La intervención se realizó tras una alerta ciudadana. Gracias al rápido y eficiente accionar del personal policial, el animal fue resguardado en óptimas condiciones y posteriormente restituido a su hábitat natural.

Es importante recordar que la tenencia de fauna silvestre está prohibida por la Ley Nacional 22.421.