Pizetti: “La gente siente que el Gobierno perdió el rumbo”
Por Radio Salta, el consultor político Julio Pizetti, realizó una lectura sobre las últimas encuestas que indican la caída de la imagen positiva del presidente Javier Milei.
Salta Hoy
24 / 03 / 2026
“El contexto económico, la presión por la falta de dinero, la noticia del desempleo están influyendo sobre la opinión de la comunidad”, expresó.
Pizetti mencionó además cómo el desgaste también alcanza a los miembros de la oposición.
“Ellos no encuentran el camino para ser creíbles”, dijo.
Finalmente indicó que pese a las dificultades económicas, la sociedad “soportará la situación hasta una nueva elección, porque la gente maduró y está dispuesta a conservar sus gobiernos y preservar la figura del presidente porque nacieron y crecieron en democracia”.