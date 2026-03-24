Caso Natalia Cruz: La familia profundiza la investigación sobre la Policía y la Justicia

Así lo dijo el abogado Federico Vanni. Comentó además que se logró un avance significativo en la prisión preventiva de tres implicados, incluyendo al autor del femicidio y dos familiares como encubridores.

Además, se amplió la querella para investigar posibles fallas en actitudes del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía.

Vanni manifestó que la querella solicitó a la justicia que los hijos de Natalia queden al cuidado de una tía materna.

El abogado indicó al final que el pedido de la ampliación de investigación que realizará la querella incluye el descubrimiento que hicieron sobre los meses previos al crimen.

“Hay varias denuncias de Natalia por hechos muy graves que ameritaban un tratamiento de denuncia penal en el Juzgado de Violencia de Género y el Ministerio Público y allí no se le dio el peso ni esa importancia y por tanto la protección de la víctima fue vulnerada”, expresó Vanni.