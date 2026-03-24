Romero y el Día de la Memoria
El senador nacional mandato cumplido, Juan Carlos Romero aseguró esta mañana por Radio Salta “que se recuperaron muchos valores con el fin de la dictadura”.
Salta Hoy
24 / 03 / 2026
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“Yo no creo en la teoría de los dos demonios: porque si la subversión cometió delitos, debió haber sido condenada por la justicia” comentó y agregó “que la violencia de los grupos subversivos nunca debería haber justificado la represión con la que actuó el estado torturando, asesinando personas“ indicó Romero en su reflexión.