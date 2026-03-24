Estafan a personas que buscaban trabajo en un restaurante

A los interesados les requerían el pago de hasta 60 mil pesos para la entrega del carné de manipulación de alimentos en menos de 24 horas.

El negocio en cuestión es la parrillada “El Paseo Güemes” ubicada en General Güemes 186.

“Cuando venían ilusionados al restaurante le decíamos que fueron estafados”, manifestó.

Márquez Zavalía comentó por Radio Salta que detectaron al menos 4 personas que fueron las damnificadas por la estafa.