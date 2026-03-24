Ruta Provincial 5: Avanzan los trabajos de protección en el puente del arroyo Las Hacheras
El paso está habilitado para todo tipo de vehículos, de a uno por vez. Las obras en el departamento Anta buscan mejorar la seguridad y la durabilidad de la estructura.
Salta Hoy
24 / 03 / 2026
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Se están utilizando materiales de alta calidad para garantizar su resistencia.
Las autoridades supervisan el progreso de los trabajos que llevan un 75% y se espera que las obras finalicen en las próximas semanas.