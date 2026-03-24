Marcha en Salta por el 50 aniversario del golpe de Estado
Organizaciones sociales y políticas convocaron para hoy a las 10:00 a una movilización en la Plaza 9 de Julio que culminará en el Portal de la Memoria, ubicado en inmediaciones del Parque San Martín.
Salta Hoy
24 / 03 / 2026
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Se espera una gran participación donde habrá homenaje a las víctimas de la dictadura con intervenciones culturales, lectura de un documento único y actividades abiertas a la comunidad.
La jornada tendrá un fuerte enfoque en la memoria y los derechos humanos.