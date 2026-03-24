Cuidado en el norte de la provincia: El municipio de Mosconi alertó sobre estafas

Estos estafadores llegan a las comunidades en motocicletas y se presentan como colaboradores de la Municipalidad para brindar ayuda en construcción de baños o entrega de alimentos.

Para acceder a la ayuda, les dicen a las víctimas que tienen que crear billeteras virtuales.

Algunas personas ya perdieron más de un millón de pesos en esta maniobra.

El municipio aclaró que no es necesario crear ninguna cuenta para recibir la asistencia.