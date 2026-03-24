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Rápido accionar del personal municipal para rescatar una gata

Se había trepado a un poste de alumbrado público y no podía bajar.

Salta Hoy

24 / 03 / 2026

 

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El hecho ocurrió en Vicente López y O'Higgins, donde los trabajadores de la Subsecretaría de Protección Ciudadana actuaron de gran manera.

Se recuerda a la comunidad que ante cualquier acontecimiento de este tipo debe comunicarse al 105.

Celeste y Hugo, dueños del gato comentaron su experiencia.

Antonio Bayon, Preventor 105, indicó cómo se realizó el procedimiento de rescate de la mascota.

 

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