Rápido accionar del personal municipal para rescatar una gata

El hecho ocurrió en Vicente López y O'Higgins, donde los trabajadores de la Subsecretaría de Protección Ciudadana actuaron de gran manera.

Se recuerda a la comunidad que ante cualquier acontecimiento de este tipo debe comunicarse al 105.

Celeste y Hugo, dueños del gato comentaron su experiencia.

Antonio Bayon, Preventor 105, indicó cómo se realizó el procedimiento de rescate de la mascota.