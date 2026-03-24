Hipólito Yrigoyen: Un allanamiento desmantela un criadero ilegal de gallos de riña

La investigación reveló la existencia de un criadero ilegal de gallos de riña.

En el lugar, se encontraron 68 gallos y siete gallinas, así como un cartel que decía "Gallera".

Este tipo de peleas está prohibido por ley en el país.

El dueño de la vivienda fue demorado y los animales serán revisados por un veterinario que determinará su destino, que podría incluir la adopción.

