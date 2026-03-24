Hipólito Yrigoyen: Un allanamiento desmantela un criadero ilegal de gallos de riña
La semana pasada se realizó el procedimiento en una vivienda del barrio San Cayetano, de la localidad norteña. Secuestraron 68 gallos.
Salta Hoy
24 / 03 / 2026
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La investigación reveló la existencia de un criadero ilegal de gallos de riña.
En el lugar, se encontraron 68 gallos y siete gallinas, así como un cartel que decía "Gallera".
Este tipo de peleas está prohibido por ley en el país.
El dueño de la vivienda fue demorado y los animales serán revisados por un veterinario que determinará su destino, que podría incluir la adopción.