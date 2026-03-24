La delegación salteña de natación que quedó varada en Chile emprendió el regreso
Son 65 personas, entre nadadores y padres de la Sociedad Española de Salta, que quedaron en una situación crítica en Iquique porque el micro que los trasladaba sufrió un desperfecto.
Salta Hoy
24 / 03 / 2026
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Denunciaron el abandono de la empresa jujeña que contrataron, "Del Norte Soy", mientras buscan una solución urgente para regresar.
Durante la espera, estaban alojados en el Club Deportivo Morro en Iquique. Cada nadador abonó alrededor de 320 mil pesos por el viaje, mientras que los padres pagaron cerca de 350 mil.
La delegación ya emprendió el regreso a Salta gracias a la ayuda de organizadores y gestiones solidarias.