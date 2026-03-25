Decomisaron 63 kilos de cocaína de un auto que había salido de Salta

El operativo de Gendarmería Nacional se concretó el lunes pasado en Santiago del Estero, sobre la Ruta Nacional 34, cerca de la localidad de San Antonio de los Cáceres.

Los sospechosos viajaban en un automóvil desde Orán hacia el partido bonaerense de La Matanza.

Durante la inspección, los uniformados encontraron paquetes de cocaína ocultos en el aire acondicionado del vehículo.

Además, hallaron más de la misma droga en el interior de los zócalos y pisos del auto.

En total se decomisaron 63 kilos de cocaína. Los dos detenidos quedaron a disposición de la justicia.