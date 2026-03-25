Trabajadores desocupados de las comunidades indígenas de Morillo tomaron la Municipalidad
Además los trabajadores tercerizados denuncian recortes en los cupos laborales para mantenimiento. Aseguran que el nuevo intendente, Ariel Arias, ajustó los puestos de trabajo.
Salta Hoy
25 / 03 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
Cobraban 10 mil pesos por semana, pero hay retrasos en los pagos.
Al menos 27 referentes de las comunidades originarias llegaron hoy a las 6:00 de la mañana al edificio municipal de Coronel Juan Solá, Estación Morillo.
Exigen la restitución de los cupos de trabajo que fueron reducidos en gestiones anteriores.