Trabajadores desocupados de las comunidades indígenas de Morillo tomaron la Municipalidad

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Cobraban 10 mil pesos por semana, pero hay retrasos en los pagos.

Al menos 27 referentes de las comunidades originarias llegaron hoy a las 6:00 de la mañana al edificio municipal de Coronel Juan Solá, Estación Morillo.

Exigen la restitución de los cupos de trabajo que fueron reducidos en gestiones anteriores.