 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Trabajadores desocupados de las comunidades indígenas de Morillo tomaron la Municipalidad

Además los trabajadores tercerizados denuncian recortes en los cupos laborales para mantenimiento. Aseguran que el nuevo intendente, Ariel Arias, ajustó los puestos de trabajo.

Salta Hoy

25 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Cobraban 10 mil pesos por semana, pero hay retrasos en los pagos. 

Al menos 27 referentes de las comunidades originarias llegaron hoy a las 6:00 de la mañana al edificio municipal de Coronel Juan Solá, Estación Morillo. 

Exigen la restitución de los cupos de trabajo que fueron reducidos en gestiones anteriores.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO