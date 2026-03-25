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Cientos de interesados en estudiar en la escuela municipal de mecánica

La Municipalidad recibe las inscripciones de forma presencial este miércoles 25 y jueves 26 de marzo, diferenciadas por especialidad, en la Escuela de  Emprendedores, en Avenida Independencia 910 de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas.

Salta Hoy

25 / 03 / 2026

 

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La formación incluye contenidos sobre chapa y pintura, ampliando así las posibilidades de inserción laboral.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas de rápida salida laboral, promoviendo la capacitación en oficios vinculados a la reparación y mantenimiento de vehículos.

La iniciativa busca acercar oportunidades concretas de formación a los vecinos, a través de clases y talleres que se dictarán de manera descentralizada en distintos puntos de la ciudad, como el SUM de barrio Libertad y el CIC de barrio Unión.

Los requisitos para inscribirse son tener 16 años en adelante, residir en la ciudad de Salta y presentar fotocopia del DNI. No es necesario contar con el secundario completo.

Además de mecánica integral de autos y motos, la formación incluirá contenidos de chapa y pintura, ampliando las posibilidades de inserción laboral.

“Por la amplia demanda se ampliará el cupo de inscriptos”, dijo el intendente Emiliano Durand.

 

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