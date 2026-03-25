Más de 1700 toneladas de neumáticos en desuso colectadas por la comuna
Así lo dijo esta mañana Ramiro Ragno, responsable de Educación Ambiental de la Municipalidad de Salta.
Salta Hoy
25 / 03 / 2026
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En el Centro Cívico Municipal, ubicado en Avenida Paraguay 1240, hasta las 17 horas de hoy se realiza el último encuentro de Neumatón.
Los vecinos pueden llevar sus neumáticos usados y a modo de agradecimiento la comuna entrega una planta de regalo, según dijo Ragno.
El funcionario subrayó las cifras del programa que lo hacen altamente exitoso.