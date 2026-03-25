Savore: “Para los argentinos, el 15 es fin de mes”

“La situación es muy crítica y estamos tratando de prever lo que pasará en abril”, expresó.

Por otro lado, enumeró a los productos que mayor incremento de precios sufrieron como lácteos, fideos, arroz, galletitas y fiambres.

Savore realizó una preocupante radiografía de la situación en su sector. “Pese a la baja de las ventas debemos seguir pagando luz, alquileres, sueldos a empleados”, subrayó.

“Hay empresas que abusaron de los aumentos y se quedaron en el camino porque los consumidores no convalidaron esos precios. “Los clientes comenzaron a comprar las segundas marcas elaboradas por Pymes”, dijo el almacenero.

“Para los argentinos el 15 es fin de mes“, finalizó Savore.