Savore: “Para los argentinos, el 15 es fin de mes”
En diálogo con Radio Salta, el vicepresidente de la Confederación General de Almaceneros de la Argentina, Fernando Savore, indicó que todos los productos existentes en las góndolas de los negocios del país sufren por aumentos acumulados semanales.
Salta Hoy
25 / 03 / 2026
“La situación es muy crítica y estamos tratando de prever lo que pasará en abril”, expresó.
Por otro lado, enumeró a los productos que mayor incremento de precios sufrieron como lácteos, fideos, arroz, galletitas y fiambres.
Savore realizó una preocupante radiografía de la situación en su sector. “Pese a la baja de las ventas debemos seguir pagando luz, alquileres, sueldos a empleados”, subrayó.
“Hay empresas que abusaron de los aumentos y se quedaron en el camino porque los consumidores no convalidaron esos precios. “Los clientes comenzaron a comprar las segundas marcas elaboradas por Pymes”, dijo el almacenero.
“Para los argentinos el 15 es fin de mes“, finalizó Savore.