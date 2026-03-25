Operativo integral: Asistencia post inundaciones en Rivadavia

“Ahora que las aguas se encuentran en bajante debemos reforzar la asistencia sanitaria, recorrer las escuelas para conocer el estado en el que quedó la conectividad de las mismas” y “debemos reponer los documentos nacionales de identidad perdidos” manifestó por Radio Salta, el ministro de desarrollo social, Mario Mimessi.

Por otro lado calificó como muy importante la reunión mantenida con el artista de folclore Christian Herrera. “El es nacido y criado en Morillo, Rivadavia por lo tanto conoce muy bien la zona”.

Mimessi anticipó la realización de un nuevo operativo de ayuda en colaboración con la Fundación “Morillo Canta” del artista mencionado.

Finalmente, el funcionario respondió al reclamo de los damnificados de las inundaciones sobre el contenido de los bolsones alimentarios.

En medio de las inundaciones recibieron alimentos secos como arroz y fideos cuando no podían cocinar por estar rodeados de agua.

“Nosotros desde el Ministerio sí entregamos conservas, pero no lo hicimos dentro de los bolsones”, aclaró Mimessi.