Jornada de limpieza del Dique Campo Alegre

La actividad se desarrollará el próximo viernes 27 de marzo de 8 a 13 horas con concentración en el predio de la Policía Lacustre por el acceso del Club Regatas, comentó Federico Dada, director de Turismo y Comunicación de La Caldera.

Aseguró que en breve se colocarán carteles para concientizar a los visitantes sobre la importancia de mantener la limpieza en el dique.

El proyecto comunal de revalorización del dique incluye la creación de la figura de guardias ambientales, la creación de dos pórticos de acceso al dique y la posibilidad futura del cobro de ingreso.