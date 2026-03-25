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Jornada de limpieza del Dique Campo Alegre

Junto a voluntarios, bomberos y policías, la municipalidad de La Caldera prepara una jornada de limpieza y cuidado del agua y la zona de la orilla.

Salta Hoy

25 / 03 / 2026

 

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La actividad se desarrollará el próximo viernes 27 de marzo de 8 a 13 horas con concentración en el predio de la Policía Lacustre por el acceso del Club Regatas, comentó Federico Dada, director de Turismo y Comunicación de La Caldera.

Aseguró que en breve se colocarán carteles para concientizar a los visitantes sobre la importancia de mantener la limpieza en el dique.

El proyecto comunal de revalorización del dique incluye la creación de la figura de guardias ambientales, la creación de dos pórticos de acceso al dique y la posibilidad futura del cobro de ingreso.

 

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