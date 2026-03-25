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Se recuperan favorablemente los cinco heridos de un triple choque en la Ruta Nacional 50

El siniestro vial ocurrió esta mañana a las 6:30, cerca de San Ramón de la Nueva Orán.

Salta Hoy

25 / 03 / 2026

 

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Un camión Ford 350 chocó frontalmente contra una Renault Kangoo. El conductor del vehículo de mayor porte no sufrió lesiones pero sí el acompañante.

Tras el primer impacto, una mujer de 40 años, que conducía un Renault Logan, colisionó con la parte trasera del camión y resultó ilesa. 

Cuatro ocupantes de la Kangoo todos oriundos de Aguas Blancas resultaron heridos. 

Un menor de 17 años sufrió fractura de húmero; una joven de 29 años, lesiones en el rostro, con pérdida de conocimiento; otro joven de 29 años, múltiples fracturas en una de sus piernas y otro joven de 26, fractura de fémur y también heridas en el rostro y un brazo. 

Todos quedaron internados en el Hospital San Vicente de Paul de Orán, donde se encuentran fuera de peligro.

 

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