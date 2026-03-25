Nuevos reclamos por el pésimo estado de las rutas
Por Radio Salta, Adrián Zigarán, -interventor de Aguas Blancas- realizó una fuerte crítica sobre el estado de las arterias que debe recorrer desde Salta Capital hasta la comuna que ahora administra.
Salta Hoy
25 / 03 / 2026
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Aseguró esta mañana: “todos los pobladores del norte nos sentimos argentinos de segunda clase”.
“Por ejemplo, la ruta nacional 50 no tiene ni siquiera banquina y el tramo de Embarcación a Pichanal - Pichanal a Embarcación está tan destruída que parece Gaza” manifestó.