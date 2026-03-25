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Nuevos reclamos por el pésimo estado de las rutas

Por Radio Salta, Adrián Zigarán,  -interventor de Aguas Blancas- realizó una fuerte crítica sobre el estado de las arterias que debe recorrer desde Salta Capital hasta la comuna que ahora administra. 

Salta Hoy

25 / 03 / 2026

 

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Aseguró esta mañana: “todos los pobladores del norte nos sentimos argentinos de segunda clase”. 
 
“Por ejemplo, la ruta nacional 50 no tiene ni siquiera banquina y el tramo de Embarcación a Pichanal - Pichanal a Embarcación está tan destruída que parece Gaza” manifestó. 


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