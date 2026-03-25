A dos años de la tragedia de avenida Paraguay pusieron fecha al inicio del juicio
Las audiencias serán entre el 13 y 30 de abril, contra Luciano López quien está acusado de homicidio simple y lesiones graves. El siniestro vial ocurrió el 17 de marzo de 2024, dejó cinco muertos y seis heridos en la zona sur de la ciudad de Salta.
Salta Hoy
25 / 03 / 2026
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Durante la tragedia, López conducía a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol.
Los familiares de las víctimas esperan una condena ejemplar y piden conciencia sobre el consumo de alcohol al volante.