Maltrato infantil: Solicitan prisión preventiva para padres de una beba hospitalizada
La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género solicitó la prisión preventiva para los padres de una criatura de 8 meses.
Salta Hoy
26 / 03 / 2026
La imputada, de 25 años, domiciliada en Villa Lavalle, está acusada del delito de lesiones graves agravadas por el vínculo.
Su pareja, también de 25 años, domiciliado en la misma dirección, está imputado por lesiones graves agravadas por el vínculo y coacción en concurso real.
La solicitud se basa en informes médicos que evidencian en la niña hematomas en la mejilla y el cuello, hematomas subgaleales en la región occipital, fractura del hueso occipital y hemorragia retiniana.
La menor se encuentra hospitalizada en el Hospital Materno Infantil en grave estado.
La fiscalía destacó la vulnerabilidad de la menor y la necesidad de protegerla.