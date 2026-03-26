Julio Bárbaro: “Tenemos que salir de la dupla demente de Milei y Cristina”

El analista político, de basta experiencia, reiteró sus críticas a todos los partidos y fuerzas políticas de gestión actual y también pasadas.

Calificó al gobierno Kirchnerista como una “secta” de derecha aunque ellos se quieran mostrar como de “izquierda”.

Bárbaro dijo que el gobierno de Milei -a quien clasificó como “idiota”- debe llegar hasta el último día de su mandato “aunque todos nos demos cuenta que esto no funciona”.

También tuvo tiempo para hablar de los gobernadores argentinos y expresó que “nunca en sus 84 años vio gobernadores mediocres y al borde del ridículo”.

Bárbaro expresó su confianza en la sabiduría de las nuevas generaciones para elegir a los próximos dirigentes. “Porque tenemos que salir de la dupla demente de Milei y Cristina”, finalizó.