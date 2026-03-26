 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:1 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:2 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Toda la programación

Julio Bárbaro: “Tenemos que salir de la dupla demente de Milei y Cristina”

“Porque en Argentina tenemos jugadores de fútbol dirigiendo, no políticos”, dijo esta mañana en diálogo con Radio Salta.

Salta Hoy

26 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El analista político, de basta experiencia, reiteró sus críticas a todos los partidos y fuerzas políticas de gestión actual y también pasadas. 

Calificó al gobierno Kirchnerista  como  una “secta” de derecha aunque ellos se quieran mostrar como de “izquierda”.

Bárbaro dijo que el gobierno de Milei -a quien clasificó como “idiota”- debe llegar hasta el último día de su mandato “aunque todos nos demos cuenta que esto no funciona”.

También tuvo tiempo para hablar de los gobernadores argentinos y expresó que “nunca en sus 84 años vio gobernadores mediocres y al borde del ridículo”. 

Bárbaro expresó su confianza en la sabiduría de las nuevas generaciones para elegir a los próximos dirigentes. “Porque tenemos que salir de la dupla demente de Milei y Cristina”, finalizó. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO