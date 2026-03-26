Carol Ramos: “No hay plata en la calle y no habrá por mucho tiempo”

“Todos sabíamos que esto iba a pasar”, indicó Carol Ramos en la charla con Radio Salta.

Contó que muchos comerciantes cambiaron de rubro en los últimos meses para poder sobrevivir.

Otros se mudaron a zonas más económicas porque es imposible pagar el alquiler y la luz. “Sobre todo, los valores de las boletas de luz que abonamos son montos abusivos”, manifestó.