Carol Ramos: “No hay plata en la calle y no habrá por mucho tiempo”
La representante de la Cámara de Comercios Unidos se refirió esta mañana a la impactante caída de las ventas que está afectando a los comerciantes salteños.
Salta Hoy
26 / 03 / 2026
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“Todos sabíamos que esto iba a pasar”, indicó Carol Ramos en la charla con Radio Salta.
Contó que muchos comerciantes cambiaron de rubro en los últimos meses para poder sobrevivir.
Otros se mudaron a zonas más económicas porque es imposible pagar el alquiler y la luz. “Sobre todo, los valores de las boletas de luz que abonamos son montos abusivos”, manifestó.