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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Carol Ramos: “No hay plata en la calle y no habrá por mucho tiempo”

La representante de la Cámara de Comercios Unidos se refirió esta mañana a la impactante caída de las ventas que está afectando a los comerciantes salteños.

Salta Hoy

26 / 03 / 2026

 

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“Todos sabíamos que esto iba a pasar”, indicó Carol Ramos en la charla con Radio Salta. 

Contó que muchos comerciantes cambiaron de rubro en los últimos meses para poder sobrevivir. 

Otros se mudaron a zonas más económicas porque es imposible pagar el alquiler y la luz. “Sobre todo, los valores de las boletas de luz que abonamos son montos abusivos”, manifestó.  

 

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