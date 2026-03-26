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Familiares de Tahiel pidieron justicia tras el grave accidente

En las puertas de Ciudad Judicial exigieron que se endurezca la calificación de la causa. “Si bien mi sobrino ya está en mi casa, nunca quedará igual, porque tuvo fractura de cráneo”, dijo Alicia, la angustiada tía del nene de 5 años.

Salta Hoy

26 / 03 / 2026

 

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El accidente sucedió el domingo pasado, cuando el niño se encontraba jugando en la vereda de su casa con su bicicleta y fue embestido por un motociclista que se dio a la fuga. 

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, abrió decreto de imputación contra un hombre de 22 años -quien fue previamente identificado- como presunto autor del delito de lesiones culposas graves por la conducción imprudente y antirreglamentaria calificada por la fuga.

El pequeño resultó gravemente lesionado y fue hospitalizado, donde se determinó que corrió riesgo de vida. Este miércoles el pequeño recibió el alta médica.

En diálogo con Radio Salta en Ciudad Judicial, Alicia mencionó que su sobrino fue víctima de un grave accidente que lo dejó con múltiples fracturas y una herida en la cabeza, lo que ha afectado su salud mental y emocional.

Aunque ya recibió el alta, sufre de miedo y confusión, y temo que no podrá regresar al colegio debido a los cuidados especiales que requiere.

Reclamó porque el causante del accidente nunca estuvo detenido: “Fue una identificación simple”. Además denunció que la madre del acusado se comunicó con la familia del pequeño para “intentar arreglar el asunto”. 

“Nosotros no queremos arreglar, queremos justicia”, remarcó. 

“El autor del accidente hizo abandono de persona y se entregó a las 5 horas, cuando podría haberlo hecho en la comisaría que está ubicada a 8 cuadras de nuestra casa”, comentó la tía.

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