Municipios firman un convenio para regular al transporte mediante aplicaciones
El acto se llevó adelante en el Centro Cívico Municipal con la presencia de los jefes comunales de Capital, General Güemes, La Caldera, Vaqueros, Rosario de Lerma, Cerrillos, Metán y General Mosconi.
Salta Hoy
26 / 03 / 2026
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Sergio Ramos, jefe comunal de Rosario de Lerma, expresó que se busca minimizar el riesgo en accidentes, agradeciendo al intendente de Salta por la capacidad técnica de la municipalidad, que ayuda a mejorar la rapidez en las respuestas ante inconvenientes.