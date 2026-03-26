La suba de combustibles está afectando principalmente a lácteos y elementos de limpieza

Farina comentó que Argentina sigue la misma tendencia mundial de conversión de las grandes cadenas de supermercados con mayor presencia en las góndolas de productos frescos como panificados, pescados, alimentos precocidos que se puedan calentar y consumir de forma directa.

Por otro lado indicó que las ventas online provocaron grandes modificaciones en la forma de venta a nivel mundial. “Por ejemplo, en Estados Unidos, los centros comerciales que cerraron se convirtieron en centros logísticos de Amazon y en Argentina pasará lo mismo”.