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Alerta en Salta por el robo de camionetas

Destacan el trabajo de la policía de la provincia por desarticular una banda de delincuentes que robaban los rodados en Córdoba y los traían a esta provincia.

Salta Hoy

26 / 03 / 2026

 

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El ministro de Seguridad, Gaspar Sola Usandivaras, así lo comentó luego de presidir el acto de homenaje y desfile por los 201 años de la fundación de la Policía de Salta. 

Al ser consultado sobre el incremento de homicidios y la conflictividad en general en la provincia, el funcionario destacó el rol de la policía en prevenir y contener los problemas de  la sociedad. 

“Necesitamos mejorar el esfuerzo de todos los actores estatales y sobre de las familias porque observamos mucho consumo del alcohol, inclusive en los menores de edad”, dijo.

 

Fotos del desfile por el 201° aniversario de la Policía de la Provincia de Salta en el monumento a Güemes

 

 

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