Alerta en Salta por el robo de camionetas

El ministro de Seguridad, Gaspar Sola Usandivaras, así lo comentó luego de presidir el acto de homenaje y desfile por los 201 años de la fundación de la Policía de Salta.

Al ser consultado sobre el incremento de homicidios y la conflictividad en general en la provincia, el funcionario destacó el rol de la policía en prevenir y contener los problemas de la sociedad.

“Necesitamos mejorar el esfuerzo de todos los actores estatales y sobre de las familias porque observamos mucho consumo del alcohol, inclusive en los menores de edad”, dijo.

Fotos del desfile por el 201° aniversario de la Policía de la Provincia de Salta en el monumento a Güemes