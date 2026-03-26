Alerta en Salta por el robo de camionetas
Destacan el trabajo de la policía de la provincia por desarticular una banda de delincuentes que robaban los rodados en Córdoba y los traían a esta provincia.
Salta Hoy
26 / 03 / 2026
El ministro de Seguridad, Gaspar Sola Usandivaras, así lo comentó luego de presidir el acto de homenaje y desfile por los 201 años de la fundación de la Policía de Salta.
Al ser consultado sobre el incremento de homicidios y la conflictividad en general en la provincia, el funcionario destacó el rol de la policía en prevenir y contener los problemas de la sociedad.
“Necesitamos mejorar el esfuerzo de todos los actores estatales y sobre de las familias porque observamos mucho consumo del alcohol, inclusive en los menores de edad”, dijo.
Fotos del desfile por el 201° aniversario de la Policía de la Provincia de Salta en el monumento a Güemes