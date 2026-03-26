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Multa y denuncia penal por el casamiento en la Quebrada de las Conchas

La demanda penal se origina por la falsificación de la firma de un funcionario del Gobierno provincial.

Salta Hoy

26 / 03 / 2026

 

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[Video y foto gentileza Diario El Tribuno]

Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dijo por Radio Salta que el lugar es privado designado como área protegida de usos múltiples.

“Es obligatorio la presentación de una nota con el pedido de autorización para realizar cualquier actividad o reunión en el sector”, dijo.

El funcionario aclaró que se podría haber realizado la actividad con ciertas pautas de cuidado.

Indicó que los guardaparques están realizando en estos momentos una auditoría para corroborar si hubo algún daño al medio ambiente del lugar.

 

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