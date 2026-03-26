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¡A mejorar las veredas!

La Municipalidad de la Ciudad de Salta recuerda a los frentistas que las veredas deben estar en muy buen estado para garantizar la transitabilidad y evitar accidentes.

Salta Hoy

26 / 03 / 2026

 

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“Estamos notificándolos para recordarles que ellos son los responsables de la vereda y no la comuna”, dijo Belén Marocco, subsecretaría de Control Urbano.

La funcionaria recordó además la vigencia del Plan “Mi vereda” en el cual la Municipalidad de Salta paga la reparación y la mejora la vereda en mal estado y luego el frentista abona a la comuna el monto de la obra en 12 cuotas.

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