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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Toda la programación

Fiesta privada en una reserva natural generó polémica en Cafayate

La celebración en la Quebrada de las Conchas generó controversia entre los residentes, quienes consideran que el evento perjudica el medio ambiente.

Salta Hoy

26 / 03 / 2026

 

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Los organizadores del casamiento defendieron su derecho a realizar la fiesta. 

Sin embargo, las autoridades están investigando el incidente en el que habría un permiso falso.

El área natural protegida está ubicada sobre la Ruta Nacional 68, a unos 17 km de Cafayate. 

 

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