Fiesta privada en una reserva natural generó polémica en Cafayate
La celebración en la Quebrada de las Conchas generó controversia entre los residentes, quienes consideran que el evento perjudica el medio ambiente.
Salta Hoy
26 / 03 / 2026
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Los organizadores del casamiento defendieron su derecho a realizar la fiesta.
Sin embargo, las autoridades están investigando el incidente en el que habría un permiso falso.
El área natural protegida está ubicada sobre la Ruta Nacional 68, a unos 17 km de Cafayate.