Fue dado de alta: Se investiga un siniestro donde un niño resultó gravemente herido
Sucedió el domingo pasado en el Barrio Juan Manuel de Rosas, cuando el chico de 5 años se encontraba jugando en la vereda de su casa con su bicicleta y fue embestido por un motociclista que se dio a la fuga.
Salta Hoy
26 / 03 / 2026
El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, abrió decreto de imputación contra un hombre de 22 años -quien fue previamente identificado- como presunto autor del delito de lesiones culposas graves por la conducción imprudente y antirreglamentaria calificada por la fuga.
El pequeño resultó gravemente lesionado y fue hospitalizado, donde se determinó que corrió riesgo de vida. Este miércoles el pequeño recibió el alta médica.
Testigos contaron que el desaprensivo conductor intentó hacer "willy", perdió el control de la motocicleta, embistió violentamente al menor y escapó del lugar.