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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Fue dado de alta: Se investiga un siniestro donde un niño resultó gravemente herido

Sucedió el domingo pasado en el Barrio Juan Manuel de Rosas, cuando el chico de 5 años se encontraba jugando en la vereda de su casa con su bicicleta y fue embestido por un motociclista que se dio a la fuga.

Salta Hoy

26 / 03 / 2026

 

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El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, abrió decreto de imputación contra un hombre de 22 años -quien fue previamente identificado- como presunto autor del delito de lesiones culposas graves por la conducción imprudente y antirreglamentaria calificada por la fuga.

El pequeño resultó gravemente lesionado y fue hospitalizado, donde se determinó que corrió riesgo de vida. Este miércoles el pequeño recibió el alta médica.

Testigos contaron que el desaprensivo conductor intentó hacer "willy", perdió el control de la motocicleta, embistió violentamente al menor y escapó del lugar.

 

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