Dos heridos tras el choque entre un auto y una motocicleta

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Según el conductor de la moto, un hombre de 40 años, quien llevaba a una joven de 18, se desplazaban por la avenida cuando un auto los chocó.

La joven sufrió traumatismo en una pierna, mientras que el motociclista resultó con politraumatismo.

Fueron asistidos por una ambulancia del Samec y trasladados al Hospital San Bernardo.

En el lugar hubo desvíos hasta la realización de pericias que determinarán responsabilidades.

Cabe mencionar que los controles de alcoholemia a los conductores dio negativo.