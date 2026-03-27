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Accidente con víctima fatal en la ruta de Circunvalación Sureste

El choque entre una camioneta conducida por un hombre de 80 años y una motocicleta, se produjo hoy cerca de las 9:30, detrás del Parque Industrial. En el siniestro vial falleció el motociclista.

Salta Hoy

27 / 03 / 2026

 

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Los vehículos involucrados se desplazaban en el mismo sentido. 

La camioneta embistió a la motocicleta, y el conductor de la moto quedó a unos 30 metros del lugar del accidente. 

Hubo desvíos en la zona por la intervención de los peritos.

 

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