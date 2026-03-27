Accidente con víctima fatal en la ruta de Circunvalación Sureste
El choque entre una camioneta conducida por un hombre de 80 años y una motocicleta, se produjo hoy cerca de las 9:30, detrás del Parque Industrial. En el siniestro vial falleció el motociclista.
Salta Hoy
27 / 03 / 2026
VER GALERÍA
Los vehículos involucrados se desplazaban en el mismo sentido.
La camioneta embistió a la motocicleta, y el conductor de la moto quedó a unos 30 metros del lugar del accidente.
Hubo desvíos en la zona por la intervención de los peritos.