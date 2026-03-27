Cafayate: 30 bodegas se presentan en el evento “Malbec de Altura”

El miércoles 1 de abril se desarrollará “El Baúl de las letras”, un encuentro literario en el marco del Día Internacional del Libro, en articulación con la Biblioteca Popular Dr. Nicolás Avellaneda. Allí, escritores, lectores y librerías locales compartirán textos y lecturas vinculadas a Cafayate, el vino, la tradición y la identidad de la región, en una actividad abierta al público.

Analía Ramos, directora del Museo de la Vid y el Vino de Cafayate habló con Radio Salta y mencionó que la agenda se abrirá el lunes 30 con una conferencia de prensa.

El sábado 4 de abril será uno de los momentos centrales con “Malbec de Altura”, una degustación a cielo abierto que reunirá bodegas salteñas, productores artesanales y vinos de autor.

“La jornada incluirá la participación en streaming del grupo Fiebre, música en vivo con DJ y la presentación de una comparsa cafayateña, generando un espacio de encuentro entre la música, la tradición y el vino”, dijo Ramos.

La semana también contará con propuestas complementarias como vouchers con tarifas diferenciales para prestadores de servicios turísticos, degustaciones de vinos Malbec en el Museo Güemes en la ciudad de Salta, y diversas acciones de promoción impulsadas junto al Ministerio de Turismo y Deporte de Salta, el Ente de Turismo de Salta y la Municipalidad de Cafayate.

Los organizadores recuerdan que las personas que beben no manejan para respetar con la ley de tolerancia 0



