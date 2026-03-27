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|Detectan un caso de rabia en un murciélago en San Lorenzo

El animal mordió a una persona que está en tratamiento médico. Reiteran la importancia de la vacunación anual de las mascotas.

Salta Hoy

27 / 03 / 2026

 

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El Ministerio de Salud Pública, a través del Programa de Zoonosis de la Dirección de Epidemiología, confirmó un caso de rabia en un murciélago capturado en un club de campo del municipio de San Lorenzo.

El hallazgo se produjo a partir de la notificación de un accidente potencialmente rábico en una persona mayor de edad, quien tomó contacto en forma accidental con el espécimen. El paciente fue asistido de manera inmediata en un hospital público de la Ciudad de Salta, donde se activó el protocolo sanitario por exposición correspondiente ante este tipo de evento y actualmente evoluciona favorablemente bajo seguimiento médico.

Vigilancia y diagnóstico

El diagnóstico positivo para virus rábico fue confirmado mediante técnicas de inmunofluorescencia y PCR realizadas por el Instituto Pasteur de la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, y considerando que la fauna aérea no reconoce límites geográficos, se inició un operativo conjunto entre la Dirección de Epidemiología a través del Programa de Zoonosis y el de Vigilancia Epidemiológica, la Municipalidad de San Lorenzo y la Ciudad de Salta para reforzar el anillo sanitario y las acciones de control de foco y bloqueo en la zona de influencia.

Desde Zoonosis se advierte que, si bien el ciclo de transmisión es inicialmente aéreo, el riesgo radica en el contacto de estos ejemplares con animales domésticos o humanos e iniciar un ciclo de transmisión terrestre.

"Es fundamental poner en valor la conducta ciudadana de reportar estos eventos. Gracias a la rápida intervención de la familia y la notificación al sistema de salud, se pudo identificar el foco y actuar de manera preventiva", señaló Nicolás Ruiz Huidobro.

Pautas de cuidado y signos de alerta

La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso y es letal sin tratamiento oportuno. Por ello, se solicitan las siguientes precauciones:

Vacunación obligatoria: Vacunar anualmente a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad. Es la única barrera efectiva de defensa.

Evitar el contacto: No tocar murciélagos, especialmente si se encuentran en el suelo, vuelan de día o presentan movimientos erráticos.

Captura segura: En caso de encontrar un ejemplar sospechoso, cubrirlo con un balde o recipiente sin tocarlo y dar aviso a las autoridades locales de Zoonosis.

Atención médica: Ante cualquier mordedura o arañazo, lavar la herida con abundante agua y jabón y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano.

 

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