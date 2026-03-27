Gremios no confían en el anuncio del aeropuerto internacional en Cafayate

“El Gobierno nacional no tiene plata ni siquiera para comprar drogas oncológicas, ¿con qué fondos hará ese aeropuerto?”, se preguntó esta mañana el sindicalista.

Por otro lado dijo que el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes -aún en obras de refacción- está pensado para el presente. “Lamentablemente no está planificado para los próximos 15 años”, disparó Armanino.

“Hoy tenemos serios problemas para organizar los arribos y despegues de los aviones”, expresó.

“Las operaciones están muy encimadas, no hay suficientes sillas y nosotros tenemos que cuidar la seguridad de los pasajeros y los trabajadores”, denunció.

Finalmente Armanino se refirió al comunicado de prensa de APA en el que se denuncia el vaciamiento de la empresa Intercargo con el fin de entregarla a “un grupo de amigos del gobierno y también el de comprar armas”.