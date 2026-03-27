El clásico salteño solo será con hinchas de Gimnasia

La fecha 7 de la Primera Nacional tendrá como uno de los grandes atractivos el partido entre Gimnasia y Tiro y Central Norte.

El partido se jugará en el estadio Michel Torino el domingo a las 17.30 y será la primera vez que albos y cuervos se crucen en la segunda categoría del fútbol argentino.

Si bien estaba todo listo para que los equipos cuenten con ambas hinchadas, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron este jueves que finalmente solo habrá público local.

Cabe recordar que Gimnasia es uno de los líderes de la zona B con 10 unidades y perdió un solo partido (el lunes pasado ante Chicago en Mataderos), mientras que Central se encuentra en la posición 16 de la zona A con una sola victoria obtenida el fin de semana ante All Boys y dos empates.

“Se tomó esa decisión principalmente por la zona céntrica en la que está ubicado el estadio Torino, además es conocido el enfrentamiento entre barras dentro de la misma parcialidad de Central Norte y necesitaríamos más efectivos”, explicó Walter Toledo, subjefe de policía de Salta.

El sub jefe de policía aclaró que si el clásico se hubiese jugado en el Estadio Martearena, los simpatizantes cuervos habrían ingresado sin inconvenientes.