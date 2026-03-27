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Dos personas heridas en un accidente en el acceso de la Ciudad

El vehículo -marca Chery- en el que viajaban cayó anoche alrededor de las 20:45 desde una de las colectoras de la Ruta Nacional 9.

Salta Hoy

27 / 03 / 2026

 

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[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Efectivos de Bomberos trabajaron para rescatar a las dos personas atrapadas de la estructura del automóvil. 

El hombre y la mujer -ambos mayores de edad-, cayeron con el vehículo desde una altura de 6 metros, sufrieron politraumatismo y fueron trasladados al Hostpal San Bernardo.

Así lo confirmó el oficial Juan Posadas desde la oficina de Prensa de la Policía.

 

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