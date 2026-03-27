Dos personas heridas en un accidente en el acceso de la Ciudad

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Efectivos de Bomberos trabajaron para rescatar a las dos personas atrapadas de la estructura del automóvil.

El hombre y la mujer -ambos mayores de edad-, cayeron con el vehículo desde una altura de 6 metros, sufrieron politraumatismo y fueron trasladados al Hostpal San Bernardo.

Así lo confirmó el oficial Juan Posadas desde la oficina de Prensa de la Policía.