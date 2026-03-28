Argentina venció a Mauritania con dudas en La Bombonera

La Selección argentina derrotó 2-1 a Mauritania en un amistoso internacional disputado en La Bombonera. A pesar del triunfo, el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni dejó dudas, especialmente en el segundo tiempo.

Dominio inicial y goles argentinos

El conjunto local mostró su mejor versión en la primera etapa, donde controló el juego y generó varias situaciones. El primer gol llegó a los 17 minutos a través de Enzo Fernández, quien definió dentro del área tras una asistencia de Nahuel Molina. Minutos más tarde, Nicolás Paz amplió la ventaja con un tiro libre, marcando su primer gol con la selección mayor.

Un complemento preocupante

Para el segundo tiempo ingresaron Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono. Sin embargo, el equipo sufrió una marcada caída en su nivel y permitió que el rival creciera en el juego. Mauritania generó varias situaciones de peligro y expuso falencias defensivas del conjunto argentino.

Descuento sobre el final

El esfuerzo del equipo africano tuvo su premio en la última jugada del partido, cuando Jorndan Lefort marcó el 2-1 definitivo tras quedar solo en el área. El gol reflejó lo sucedido en el complemento, donde Argentina no logró sostener el dominio exhibido en la primera mitad.

Próximo compromiso

La Selección argentina volverá a presentarse en los próximos días nuevamente en La Bombonera, donde enfrentará a Zambia en un nuevo amistoso de preparación.