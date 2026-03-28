Sáenz gestionó en Nación el aeropuerto de Cafayate y la reactivación de obras viales

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, mantuvo reuniones con funcionarios nacionales para avanzar en proyectos estratégicos vinculados a la conectividad y el desarrollo productivo. Uno de los ejes principales fue la construcción de un aeropuerto internacional en Cafayate, iniciativa que busca potenciar el turismo y mejorar el acceso a los Valles Calchaquíes.

Encuentro con autoridades nacionales

Durante una reunión con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, se analizó el proyecto aeroportuario que apunta a consolidar a Cafayate como un destino internacional. La propuesta incluye el desarrollo de nuevas rutas aéreas, con especial interés en mercados como Brasil, y una mejora significativa en los tiempos de traslado hacia la región.

Gestiones ante organismos y proyección turística

Desde el Gobierno provincial destacaron que las gestiones ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos permitieron avanzar en una alternativa concreta para la ejecución de la obra. El proyecto busca impulsar el turismo enológico, característico de la zona, y aumentar la llegada de visitantes extranjeros.

Obras viales y reclamos por infraestructura

En paralelo, Sáenz se reunió con el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, para abordar la situación de distintas obras públicas. Entre ellas se destacan la ruta nacional 9/34, los puentes sobre el río Vaqueros y los tramos 2 y 3 de la ruta nacional 51, claves para la integración regional y el Corredor Bioceánico.

Reclamo por continuidad de proyectos

El mandatario provincial insistió en la necesidad de garantizar la continuidad de las obras financiadas por Nación y ratificó su compromiso de avanzar con las rutas incluidas en acuerdos previos.