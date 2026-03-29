Más de 4.000 corredores participaron de la Media Maratón New Balance en Salta

La ciudad de Salta fue escenario de una multitudinaria jornada deportiva con la realización de la Media Maratón New Balance Salta, que reunió a más de 4.000 participantes. La competencia se consolidó una vez más como uno de los eventos de running más importantes del norte argentino.

Competencias en 21K y 10K

La carrera se desarrolló en dos distancias principales, 21 y 10 kilómetros, con la participación de atletas locales, nacionales e internacionales. En los 21K masculinos, el triunfo fue para Miguel Mazza, seguido por Ezequiel Chavarría y Félix Sánchez. En la categoría femenina, se impuso Nadir Vilca, escoltada por Mirta Villarreal y Lorena Lizárraga.

Resultados en la distancia corta

En los 10K masculinos, el primer lugar fue para Bruno Álvarez, mientras que Esteban Angulo y Laureano Rosas completaron el podio. Entre las mujeres, la victoria fue para Lucía Juárez, seguida por Maira Díaz y Delfina Álvarez.

Un circuito por puntos emblemáticos

El recorrido permitió a los corredores atravesar algunos de los principales atractivos de la ciudad, como el Monumento 20 de Febrero, el Parque 12 de Octubre, la Catedral Basílica de Salta, el Cabildo Histórico de Salta y el Monumento al General Güemes.