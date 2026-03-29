Antonelli ganó en Suzuka y Colapinto quedó 16° tras una carrera condicionada

El Gran Premio de Japón dejó dos caras opuestas en el circuito de Suzuka: la consagración del joven Andrea Kimi Antonelli y una nueva frustración para Franco Colapinto. El italiano, de apenas 19 años, logró una victoria contundente y se convirtió en el líder más joven en la historia del campeonato.

Dominio de Antonelli y podio internacional

El piloto de Mercedes impuso condiciones en la segunda mitad de la carrera, marcando vueltas rápidas y construyendo una ventaja sólida. El podio lo completaron Oscar Piastri, con McLaren, y Charles Leclerc, con Ferrari, en una competencia marcada por cambios estratégicos.

El Safety Car que alteró la carrera

El punto de quiebre llegó con el accidente de Oliver Bearman, que provocó la salida del Safety Car en la vuelta 22. Esta neutralización impactó directamente en la estrategia de varios pilotos, entre ellos Colapinto, quien había ingresado a boxes pocos giros antes y perdió terreno frente a sus rivales.

Una carrera cuesta arriba para Colapinto

El argentino, que corre para Alpine, había mostrado un buen ritmo tras largar desde el puesto 15° y avanzar posiciones en el inicio. Sin embargo, tras el incidente quedó atrapado en el tráfico y no logró recuperar lugares, finalizando en la 16° posición, lejos de la zona de puntos.

Lo que viene en el calendario

La victoria de Antonelli reconfigura la lucha por el campeonato, mientras que la Fórmula 1 entrará en una pausa durante abril por la cancelación de carreras en Medio Oriente. La actividad se reanudará en el Gran Premio de Miami